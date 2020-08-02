Учёные раскрыли неожиданный механизм действия COVID-19

https://static.news.ru/photo/8d9c3a9a-d4d1-11ea-b29a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/www.imago-images.de/Global Look Press

Коронавирус при попадании в организм провоцирует мощную иммунную реакцию, которая мешает борьбе с инфекцией. К такому выводу пришли американские учёные из Университета Сан-Франциско.

Специалисты выяснили, что, несмотря на высокую смертность, цитопатическое действие вируса, при котором разрушаются клетки-носители, значительно более слабое, чем у обычного гриппа.

По мнению исследователей, тяжёлое течение COVID-19 вызвано чрезмерной иммунной реакцией организма на вирус. Она начинает проявлять себя уже через несколько минут после попадания инфекции в организм. При этом реакция иммунитета существенно отличается от его поведения при попадании в организм того же вируса гриппа, передаёт MedicalXpress.

Учёные также выяснили, что коронавирус способен поражать не только клетки дыхательной системы человека, но и других органов. В этом ему помогают белковые шипы, из-за которых COVID-19 получил свое название. Но проникновение в клетки через дыхательные пути действительно является наиболее лёгким для вируса.

Ранее учёные из КНР установили, что повышенное содержание сахара в крови является одним из факторов, которые повышают риск смерти от последствий коронавирусной инфекции. Они проанализировали анализы 600 жителей Ухани, которые были госпитализированы с коронавирусом с 24 января по 10 февраля. У пациентов с повышенными показателями уровня сахара в крови смерть наступала в 2,3 раза чаще, чем у людей с нормальным уровнем. Подчёркивается, что речь идёт о пациентах, которые не страдали сахарным диабетом.

Врачи напомнили, что повышенный уровень сахара в крови ухудшает состояние сосудов, способствует воспалению и формированию тромбов, писал NEWS.ru.