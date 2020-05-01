Учёные усомнились в эффективности рекомендуемого при COVID-19 лекарства

https://static.news.ru/photo/e774b4e0-8b8c-11ea-a8ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эффективность и безопасность рекомендуемого при коронавирусе лекарства «гидроксихлорохин» оказались под вопросом. Тревогу у учёных вызывает мощное иммуносупрессивное действие препарата.

Авторы исследования сообщили, что гидроксихлорохин может давать сбой при лечении коронавируса. В частности, учёные опираются на данные, накопленные до 22 апреля. Согласно сведениям, полученным медиками, препарат снижал поглощение коронавируса лишь клетками, культивируемыми в лаборатории, а не у пациентов.

Помимо известных побочных эффектов этого лекарственного средства для сердца, мы стремились выявить те аспекты антивирусной и иммуномодулирующей активности гидроксихлорохина, которые потенциально могут помочь или, что важно, ослабить реакцию пациента на коронавирус, — отмечает Марк Познанский, доктор медицинских наук, доцент Гарвардской медицинской школы, директор Центра вакцин и иммунотерапии в отделении инфекционных заболеваний общей больницы штата Массачусетс.

Эксперты напомнили, что данное лекарство потерпело неудачу при предыдущих вспышках респираторных вирусов, включая грипп, и призвали к более осознанному использованию этого препарата в лечении больных с COVID-19, сообщает портал Medikforum.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав РФ выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение клинических испытаний препарата «Фавипиравир» на пациентах с коронавирусом. Исследования будут проходить в 17 медучреждениях нескольких регионов России.