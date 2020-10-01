Учёные открыли опасную мутацию COVID-19

https://static.news.ru/photo/b8a2611e-0407-11eb-8f1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cdc/Cdc/Global Look Press

Международная команда учёных заявила, что коронавирус уже минимум 10 раз мутировал. COVID-19 становится всё опаснее.

Одна из мутаций привела к тому, что у коронавируса появились спайковые белки (шипы), с помощью которых он цепляется за людей.

Грипп и ВИЧ имеют более простой механизм проникновения к человеку. Коронавирус весь покрыт спайковыми белками, и, вероятно, только небольшая их часть видоизменяется, что усложняет задачу обнаружения этих участков, — отметили эксперты.

Учёные подчеркнули, что контагиозность вируса растёт, так как у вируса появляется всё больше шипов. По их словам, в лабораторных условиях белки способны трансформироваться за 60 секунд. Но в жизни это происходит медленнее, передаёт URA.RU.

На территории России за истекшие 24 часа коронавирусной инфекцией нового типа заразились 8945 человек. В общей сложности с начала пандемии инфицирован 1 185 231 гражданин РФ. За сутки из российских больниц по выздоровлении выписали 5985 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Всего болезнь смогли победить 964 242 россиянина. В течение прошедших 24 часов в России умерли 169 человек. С начала пандемии жертвами инфекции стал 20 891 житель страны.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.