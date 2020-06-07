Учёные обнаружили гены детского ожирения

https://static.news.ru/photo/41290052-a8d1-11ea-b3d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Команда учёных, возглавляемая Институтом метаболических наук Wellcome-MRC Великобритании, выяснила, почему некоторые дети очень легко набирают вес.

Исследователи изучили сотни генов у 2737 детей с тяжёлым ожирением и 6704 здоровых добровольцев. В результате учёные выделили три гена — PHIP, DGKI, ZMYM4, которые имели дефекты у детей с избыточным весом.

По мнению генетиков, им удалось идентифицировать редкие генетические варианты, которые, по прогнозам, приводят к дефектным генам и объясняют причины тяжёлого детского ожирения, пишет Cell Metabolism.

Ранее сообщалось, что в России, по данным Росстата, 31% детей и 15% подростков имеют избыточный вес. Около полумиллиона несовершеннолетних страдают от ожирения. Лишние килограммы провоцируют серьёзные нарушения в работе всех систем организма и развитие различных заболеваний. В последние годы у несовершеннолетних стали диагностировать диабет второго типа. Традиционно «старческая» болезнь появляется у детей из-за переедания и сидячего образа жизни, писал NEWS.ru.