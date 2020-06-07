Учёные обнаружили гены детского ожирения

Команда учёных, возглавляемая Институтом метаболических наук Wellcome-MRC Великобритании, выяснила, почему некоторые дети очень легко набирают вес.
Исследователи изучили сотни генов у 2737 детей с тяжёлым ожирением и 6704 здоровых добровольцев. В результате учёные выделили три гена — PHIP, DGKI, ZMYM4, которые имели дефекты у детей с избыточным весом.
По мнению генетиков, им удалось идентифицировать редкие генетические варианты, которые, по прогнозам, приводят к дефектным генам и объясняют причины тяжёлого детского ожирения,
Ранее сообщалось, что в России, по данным Росстата, 31% детей и 15% подростков имеют избыточный вес. Около полумиллиона несовершеннолетних страдают от ожирения. Лишние килограммы провоцируют серьёзные нарушения в работе всех систем организма и развитие различных заболеваний. В последние годы у несовершеннолетних стали диагностировать диабет второго типа. Традиционно «старческая» болезнь появляется у детей из-за переедания и сидячего образа жизни, писал NEWS.ru.
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