В России, по данным Росстата, 31% детей и 15% подростков имеют избыточный вес. Около полумиллиона несовершеннолетних страдают от ожирения. Лишние килограммы провоцируют серьёзные нарушения в работе всех систем организма и развитие различных заболеваний. В последние годы у несовершеннолетних стали диагностировать диабет второго типа. Традиционно «старческая» болезнь появляется у детей из-за переедания и сидячего образа жизни.

В России примерно на 100 человек в год увеличивается число несовершеннолетних, страдающих сахарным диабетом второго типа. Сейчас таких детей уже более 1700, эти данные привела в беседе с NEWS.ru главный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петеркова. По её словам, ещё 20 лет назад врачи считали, что такого диагноза у несовершеннолетних не бывает. Болезнь встречалась только среди людей пожилого возраста. У мальчиков диабет второго типа диагностируется чаще, чем у девочек, добавила главный детский эндокринолог.

При этом, по данным Российской ассоциации эндокринологов, заболеваемость среди детей составляет до 2,76 случая на 100 тысяч человек.

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На сегодня несовершеннолетних пациентов с сахарным диабетом второго типа более 1% из общего числа больных, добавила в разговоре с NEWS.ru врач-эндокринолог, старший научный сотрудник НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН Алла Овсянникова. Чаще всего болезнь выявляется в пубертатном периоде — с 12 до 18 лет. У родителей таких пациентов также бывает диагностировано это заболевание и отмечается лишний вес.

Диабет второго типа является наследственным в 40–60% случаев. Другая причина общего семейного диагноза — нездоровые привычки в питании: тяга к перееданию и любовь к высококалорийным продуктам. Лишний вес — «лучший друг» этого недуга.

Ожирение провоцирует развитие инсулинорезистентности. Это нарушение биологического действия инсулина, приводящее к нарушению метаболизма глюкозы. Из-за этого образуется сахарный диабет. Алла Овсянникова врач-эндокринолог, старший научный сотрудник НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН врач-эндокринолог, старший научный сотрудник НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН

Сахарный диабет второго типа — хроническое заболевание, делающее человека зависимым от диет и лекарств на всю жизнь. Он негативно влияет на органы сердечно-сосудистой системы. Болезнь стимулирует быстрое развитие признаков атеросклероза, кардиомиопатии, инфаркта миокарда, артериальной гипертензии. Чтобы не допустить тяжёлых последствий, больной должен находиться под наблюдением врача. Важно принимать терапию и скорректировать образ жизни. То есть снизить вес, ограничить употребление сладкого и добавить физическую активность.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В период пандемии коронавируса пациенты с сахарным диабетом особенно рискуют столкнуться с различными осложнениями. Все виды инфекций, которые сопровождаются повышением температуры и симптомами ОРВИ, вызывают окислительный стресс (процесс повреждения клетки в результате окисления). Он провоцирует дополнительное повышение сахара в крови. Таким образом, действие препаратов может быть снижено, предупреждает Алла Овсянникова.

Вирусные инфекции сами в редких случаях могут спровоцировать появление диабета первого типа, добавляет в беседе с NEWS.ru врач-педиатр, ведущий канала «Пятница» Алексей Бессмертный. Это аутоиммунное заболевание развивается чаще всего в детстве. Лекарства от недуга не существует, помогает только корректировка уровня глюкозы с помощью инъекций.