Учёные назвали самый опасный источник заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2751eea8-352d-11eb-b71c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Специалисты из Китая выяснили, в каких условиях выше риск заразиться коронавирусом.

Согласно их данным, чаще всего рискуют заболеть члены одной семьи при совместной самоизоляции — даже больше, чем если бы они пользовались общественным транспортом. Наименьшие шансы подхватить COVID-19 в медучреждениях, где соблюдаются необходимые защитные меры

По словам учёных, чем ближе контакт, тем выше шанс заразиться. Так, риск оказался ниже в общественном транспорте, кафе и ресторанах, местах развлечения, чем при общении с широким кругом родственников.

Наивысшей опасности подвергаются проживающие вместе члены семьи. В качестве возможной причины исследователи называют частые контакты во время самоизоляции. При этом каждый день, проведенный в одном доме с инфицированным, увеличивает вероятность передачи заболевания на 10%, передаёт Science.

Как писал NEWS.ru, количество смертей от коронавируса увеличивается более чем в два раза через три недели после массовых мероприятий в радиусе 80 км от места их проведения. К такому выводу пришла группа исследователей из израильского Университета Бен-Гуриона и Гарвардской медицинской школы.