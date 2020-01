https://static.news.ru/photo/fd635b08-42da-11ea-9c4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Custom Medical Stock Photo/Global Look Press

Американские учёные открыли способ, который поможет в будущем справиться с болезнью Паркинсона. Они нашли молекулу, способную блокировать патологический белок, вызывающий развитие болезни.

Исследование было проведено сотрудниками Ратгерского университета совместно с коллегами из Научно-исследовательского института Скриппса во Флориде. Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Белок А — синуклеин является ключевым в развитии заболевания. Он способен накапливаться в клетках мозга и приводить их к деградации и гибели. В зависимости от того, в каких отделах он концентрируется, превалирует и симптоматика заболевания. Белок не имеет чёткой локализации в организме и постоянно меняет свою форму, поэтому воздействие лекарств на него затруднено.

Главная задача, стоявшая перед учёными, заключалась в снижении содержания А-синуклеина в клетках. В итоге им удалось выделит рибонуклеиновую кислоту, способную разрушить белок. Она сыграет роль «мессенджера», способного уничтожать белок.

Учёные считают свои наработки «весьма многообещающими». Они надеются, что выделенные соединения помогут полноценно лечить болезнь Паркинсона на разных этапах её развития.

