Учёные нашли молекулу, уничтожающую 95% раковых клеток

Учёные из Университета Иллинойса (США) открыли молекулу ErSO, позволяющую уничтожать 95–100% злокачественных клеток при раке груди, сообщает «МИР 24».

По данным исследователей, ErSO нацелена на белок-рецептор эстрогена, который присутствует в большинстве опухолей молочной железы. Молекула связывается с белком и влияет на клеточный путь, способствующий быстрому росту раковых клеток.

Эксперименты на мышах показали , что это соединение обладает мощными противоопухолевыми свойствами без обнаруживаемых побочных эффектов. Кроме того, оно не затрагивает клетки, в которых отсутствует рецептор эстрогена, и не влияет на здоровые клетки.

ErSO при этом также действует на метастазы в костях, головном мозге, печени и лёгких. Как отмечают учёные, даже крупные опухоли под воздействием препарата быстро уменьшаются более чем на 99% в течение трёх дней.

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