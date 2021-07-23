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Учёные нашли молекулу, уничтожающую 95% раковых клеток

10:00, 26 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Учёные из Университета Иллинойса (США) открыли молекулу ErSO, позволяющую уничтожать 95–100% злокачественных клеток при раке груди, сообщает «МИР 24».

По данным исследователей, ErSO нацелена на белок-рецептор эстрогена, который присутствует в большинстве опухолей молочной железы. Молекула связывается с белком и влияет на клеточный путь, способствующий быстрому росту раковых клеток.

Эксперименты на мышах показали, что это соединение обладает мощными противоопухолевыми свойствами без обнаруживаемых побочных эффектов. Кроме того, оно не затрагивает клетки, в которых отсутствует рецептор эстрогена, и не влияет на здоровые клетки.

ErSO при этом также действует на метастазы в костях, головном мозге, печени и лёгких. Как отмечают учёные, даже крупные опухоли под воздействием препарата быстро уменьшаются более чем на 99% в течение трёх дней.

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