Учёные нашли место с самым чистым воздухом на Земле

Группа учёных из США и Австралии определила регион с самым чистым воздухом на планете. Однако перебраться туда на постоянное место жительства не получится, так как это территория Южного океана, который окружает Антарктиду.

Исследователи провели кропотливую работу: они взяли пробы воздуха в самых разных уголках Земли. И только когда отправились от австралийского острова Тасмания ко льдам Антарктики, нашли искомое. Однако выяснилось это не сразу, а некоторое время спустя — когда были вскрыты и изучены все пробы, передаёт ТАСС со ссылкой на отчёт, опубликованный в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты изучили состав бактерий из образцов и установили, что микробы попадали в воздух непосредственно из океана. Это свидетельствует о том, что в воздухе пограничного слоя атмосферы на уровне нижних облаков над Южным океаном нет аэрозольных частиц. Они образуются в результате человеческой деятельности, поэтому весь остальной мир оказался в той или иной степени более «грязным».

Южный океан является одним из очень немногих мест на Земле, которое минимально затронуто антропогенной деятельностью, отметили учёные. Это может объясняться тем, что Антарктида изолирована от распространения микроорганизмов с южных частей суши.

Тем не менее идеально «чистого» места в более привычных для жизни уголках мира пока не найдено.

Впрочем, как рассказывал NEWS.ru, неожиданный положительный эффект на экологию оказала пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция людей. Без разрушительного влияния человека планета начала восстанавливаться.