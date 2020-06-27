Учёные из США обнаружили «зловещие щупальца» коронавируса

Американские исследователи выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может протягивать от поражённых клеток нити, напоминающие щупальца. Именно из-за этого инфекция и распространяется так быстро по организму человека. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на исследование, которое должен опубликовать научный журнал Cell.
Руководитель исследования профессор Неван Кроган
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При этом, задетые вирусом клетки заражают своими потоковыми нитями соседние здоровые. Именно эта способность и отличает коронавирус от других типов вирусов, например, вызывающих ВИЧ или оспу.
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