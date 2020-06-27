Наука

Учёные из США обнаружили «зловещие щупальца» коронавируса

20:59, 27 июня 2020

Американские исследователи выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, может протягивать от поражённых клеток нити, напоминающие щупальца. Именно из-за этого инфекция и распространяется так быстро по организму человека. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на исследование, которое должен опубликовать научный журнал Cell.

Руководитель исследования профессор Неван Кроган пояснил, что «зловещие» нити протягиваются от одной клетки к другой.

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При этом, задетые вирусом клетки заражают своими потоковыми нитями соседние здоровые. Именно эта способность и отличает коронавирус от других типов вирусов, например, вызывающих ВИЧ или оспу. 

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