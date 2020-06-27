Учёные из США обнаружили «зловещие щупальца» коронавируса

Физикам удалось подтвердить обнаружение нейтрино, которые образуются внутри Солнца в ходе термоядерной реакция превращения водорода в гелий при участии углерода, азота и кислорода (CNO-цикл). Открытие стало возможным благодаря данным детектора Borexino, расположенного в горном массиве Гран Сассо в центре Апеннин.

Установка позволяет ежедневно регистрировать порядка ста событий, однако трудность заключается в том, что детектор улавливает нейтрино сразу от всех возможных процессов — вплоть до радиоактивных распадов в земных недрах. Чтобы...