Учёные разделили штамм «омикрон» на две родственные линии

Учёные из Австралии сообщили о новом варианте штамма коронавируса «омикрон». Вариант, который отличается от основного штамма «омикрон», выявили в Австралии у человека, который вернулся из ЮАР. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на министра здравоохранения австралийского штата Квинсленд Иветт д’Ат.

Однако, по мнению экспертов, штамм COVID-19, который получил название «омикрон», может стать последней мутацией коронавируса и дальше пандемия должна пойти на спад.

Ранее сообщалось, что из-за нового штамма коронавируса сообщение с некоторыми странами Африки приостановили. Учёные допускают, что этот вариант SARS-CoV-2 может быстрее передаваться и иметь устойчивость к вакцинам.

Медики отмечают: при заражении новым вариантом COVID-19 не пропадают обоняние и вкус, но отмечается повышение температуры и упадок сил. Кроме того, у большинства пациентов также зафиксирован учащённый пульс.

«Омикрон» был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. В настоящее время он распространился уже на территории не менее 38 стран, однако ему пока не удалось опередить штамм «дельта».