Учёные нашли в плесени вещества, останавливающие коронавирус

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Вещества, способные останавливать размножение и функционирование SARS-CoV-2, содержат плесневые грибы рода Aspergillus. К такому выводу пришла группа учёных из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), Федерального сельского университета Пернамбуку в Бразилии, индийских университетов Амити и Дели и Университета Квазулу-Натал в ЮАР. Об этом рассказывают «Известия».

Как рассказал изданию начальник Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств ЮУрГУ Владимир Потёмкин, специалисты исследовали плесневые грибы Aspergillus, которые способны поражать лёгкие. Однако при употреблении лекарств шансов на микоз нет. Средство образует комплекс с протеазой и РНК-репликазой, отвечающей за размножение и привыкание к организму хозяина, а затем блокирует их активность.

По словам учёных, соединения позволяют бороться с вирусом, однако в малых дозах не дают необходимого эффекта. Специалисты ЮУрГУ рассчитали необходимую концентрацию веществ, теперь за дело примутся исследователи из Университета Дели, которые проверят препарат на культурах ферментов в пробирке, и учёные Университета Пернамбуку, которые оценят влияние концентрированных веществ на инфицированных животных.

После получение финальных результатов данных исследований специалисты займутся модифицированием спрогнозированных лекарств.

Ведь даже существующее лекарство от COVID-19 можно заменить более активным, менее токсичным и с меньшим периодом действия, — пояснил Потёмкин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что филиппинский священник-учёный создаёт дрожжевую вакцину против COVID-19.