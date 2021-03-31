Учёные нашли в плесени вещества, останавливающие коронавирус

Вещества, способные останавливать размножение и функционирование SARS-CoV-2, содержат плесневые грибы рода Aspergillus. К такому выводу пришла группа учёных из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), Федерального сельского университета Пернамбуку в Бразилии, индийских университетов Амити и Дели и Университета Квазулу-Натал в ЮАР. Об этом рассказывают «Известия».
Как
По словам учёных, соединения позволяют бороться с вирусом, однако в малых дозах не дают необходимого эффекта. Специалисты ЮУрГУ рассчитали необходимую концентрацию веществ, теперь за дело примутся исследователи из Университета Дели, которые проверят препарат на культурах ферментов в пробирке, и учёные Университета Пернамбуку, которые оценят влияние концентрированных веществ на инфицированных животных.
После получение финальных результатов данных исследований специалисты займутся модифицированием спрогнозированных лекарств.
Ведь даже существующее лекарство от COVID-19 можно заменить более активным, менее токсичным и с меньшим периодом действия, — пояснил Потёмкин.
Ранее NEWS.ru писал о том, что филиппинский священник-учёный создаёт дрожжевую вакцину против COVID-19.