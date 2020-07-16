У берегов Калифорнии обнаружены рыбы-невидимки

https://static.news.ru/photo/d21b62da-c80c-11ea-ab63-fa163e074e61_660.jpg Залив Монтерей Фото: NASA/Общественное достояние/wikimedia.org

В Мексиканском заливе Атлантики и заливе Монтерей у калифорнийского побережья Тихого океана

океанологи обнаружили 16 видов глубоководных рыб угольно-чёрного цвета. У этих рыб оказалась необычная способность поглощать 95,5% света, что делало их практически невидимыми.

Даже при прямом освещении рыбы выглядели лишь силуэтами. Благодаря этой уникальной способности они становились менее заметными для хищников.

Как рассказали исследователи, несмотря на продвинутые камеры, им никак не удавалось расположить источники света и сфотографировать рыб так, чтобы можно было рассмотреть мелкие детали на фотографиях.

Выяснилось, что причина такого камуфляжа — меланин, светопоглощающий пигмент, который также затемняет кожу человека. Только у этих рыб уровень меланина в коже оказался очень высоким.

При этом у одного из видов чёрный пигмент оказался даже вокруг кишечника. По мнению учёных, с помощью этой особенности рыба скрывает свет от недавно проглоченной биолюминесцентной пищи.

Исследование показало, что коэффициент отражения у этих рыб выше самых чёрных бабочек и райских птиц. Их окрас также не уступает даже самому чёрному материалу Vantablack, который поглощает 99,96% света, сообщает Naked Science

Ранее NEWS.ru писал, к 2100 году может исчезнуть больше половины всей рыбы на Земле. Немецкие исследователи проанализировали данные о температурных допусках для 630 видов морских и пресноводных рыб из разных климатических зон по всему миру. Особое внимание было уделено промышленным видам, без которых человек не представляет свою жизнь. Отмечается, что рыбы подвержены риску стресса при повышении температуры. Особенно это касается эмбрионов. Глобальное потепление может привести к тому, что 60% видов рыб просто перестанут размножаться.