https://static.news.ru/photo/fbb37c52-4e9c-11ea-a4c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: raexp.ru

Бразильские учёные зафиксировали в Антарктике температуру 20,75 градуса по Цельсию. Это самое высокое значение за всю историю наблюдений.

Эксперты считают ситуацию невероятной и аномальной, передаёт The Guardian. Однако в настоящий момент они не получили подтверждения своим наблюдениям со стороны Всемирной метеорологической организации.

Ранее российский полярник Валерий Лукин рассказал, что больше всего глобальное потепление влияет на Западную Антарктиду, где ледяной щит всегда был тоньше. Из-за этого в этом районе наблюдается отступление ледников. При этом Восточная Антарктида подвержена потеплению в меньшей степени, сообщает NEWS.ru.