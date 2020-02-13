Бразильские учёные зафиксировали в Антарктике температуру 20,75 градуса по Цельсию. Это самое высокое значение за всю историю наблюдений.
Эксперты считают ситуацию невероятной и аномальной,
Ранее российский полярник Валерий Лукин рассказал, что больше всего глобальное потепление влияет на Западную Антарктиду, где ледяной щит всегда был тоньше. Из-за этого в этом районе наблюдается отступление ледников. При этом Восточная Антарктида подвержена потеплению в меньшей степени, сообщает NEWS.ru.
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