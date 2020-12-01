Учёные раскрыли механизм проникновения COVID-19 в мозг

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Немецкие учёные установили, каким образом вирус SARS-CoV-2 проникает в мозг. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Исследование проводили биологи из берлинской университетской клиники Шарите совместно со специалистами в области вирусологии, невропатологии, судебной медицины и клинической медицины. Они изучили образцы тканей мозга 33 пациентов, умерших от COVID-19. Образцы были взяты из четырёх разных областей мозга.

В итоге учёные обнаружили, что у жертв инфекции вирус присутствует в нейроанатомических структурах, которые соединяют со стволом мозга глаза, нос и рот. С помощью электронного микроскопа они смогли впервые получить изображения вируса, проникающего в обонятельную слизистую оболочку. Именно там была выявлена максимальная вирусная нагрузка. Руководитель исследования профессор Франк Хеппнер убеждён: это доказывает, что коронавирус проникает в мозг именно через обонятельную слизистую оболочку. К слову, это может объяснять и наиболее популярный симптом заражения в виде потери обоняния и вкуса.

Мы приводим доказательства того, что нейроинвазия коронавируса может происходить на границе нейро-слизистой оболочки путём трансмукозального (через слизистую оболочку — NEWS.ru) проникновения через периферические нервные структуры. После вирус может перемещаться по обонятельному тракту ЦНС, что объясняет некоторые хорошо известные неврологические симптомы при COVID-19, включая изменение обоняния и вкусового восприятия, — сказано в докладе авторов исследования.

Пока неясно, как именно вирус распространяется от нервных клеток. Учёные не исключили, что он может перемещаться через кровеносные сосуды, так как он был обнаружен и в стенках сосудов головного мозга. Специалисты отмечают, что подобная картина характерна для многих вирусов, не только для COVID-19.

Авторы также обращают внимание, что пациенты, чьи образцы были взяты для исследования, болели коронавирусом в тяжёлой форме. Потому специалисты предостерегают от применения этих результатов в отношении всех заболевших без дополнительной проверки.

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