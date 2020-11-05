СМИ: японский профессор получил коронавирус искусственным путём

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Вирусолог из университета префектуры Гумма (Япония), предположительно, смог искусственно синтезировать коронавирус. Учёный надеялся понять и разъяснить действие его механизмов и даже заставить вещество светиться и сделать видимым для человеческого глаза.

Ватару Камитани ввёл гены вируса в искусственные хромосомы бактерий и получил искусственный вирус, воссоздав генетическую информацию в клетке, пишет газета «Майнити». Специалист считает, что есть шанс раскрыть около 30 тысяч оснований нуклеатидов вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию инфекции COVID-19.

По мнению Камитани, если ввести зеленый флуоресцентный протеин, то клетки вируса начнут светиться и станут видимыми. Он добавил, что «искусственно синтезированный вирус это — первый рычаг в процессе понимания нового коронавируса».

Создаваемую в РФ технологию жидкостного дыхания можно использовать во время лечения заболеваний лёгких, связанных с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), заявил заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Александр Панфилов. Изначально данная разработка предназначалась для подводников, которым нужно покинуть аварийную субмарину. Она подразумевает заполнение лёгких человека специальным составом, хорошо растворяющим кислород.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кошки и собаки могут заразиться коронавирусной инфекцией, поэтому инфицированным людям лучше ограничить контакты с домашними животными. Об этом на консилиуме по вопросам COVID-19 сообщил руководитель НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.