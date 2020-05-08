Российский аппарат впервые достиг дна Марианской впадины

Глубоководный автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» впервые опустился на дно Марианской впадины.
По данным Фонда перспективных исследований (ФПИ), датчики аппарата зафиксировали глубину 10 028 метров. Миссия без учёта погружения и всплытия на поверхность заняла свыше трёх часов,
Как писал NEWS.ru, ранее руководитель ФПИ Виктор Литвиненко заявил, что российский триколор собираются разместить на дне самой глубокой в мире Марианской впадины в Тихом океане.
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