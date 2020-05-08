Российский аппарат впервые достиг дна Марианской впадины

https://static.news.ru/photo/bee2d27a-91ca-11ea-9b51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma/ТАСС

Глубоководный автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь» впервые опустился на дно Марианской впадины.

По данным Фонда перспективных исследований (ФПИ), датчики аппарата зафиксировали глубину 10 028 метров. Миссия без учёта погружения и всплытия на поверхность заняла свыше трёх часов, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель ФПИ Виктор Литвиненко заявил, что российский триколор собираются разместить на дне самой глубокой в мире Марианской впадины в Тихом океане.