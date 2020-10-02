Российские учёные разработали прибор, улавливающий COVID-19 в воздухе

https://static.news.ru/photo/e2ba30e4-04a2-11eb-a351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробилогии имени Гамалеи Минздрава РФ разработали автоматический комплекс детекции патогенных биологических агентов. Новый прибор способен распознавать в воздухе до 86 патогенов, включая коронавирус.

Этот прибор может работать без участия прямого человека, в постоянном режиме 24/7 оценивать появление в воздухе опасных биологических агентов, — отметил заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Артём Ткачук.

По его словам, устройство разрабатывали с 2015 года в рамках федеральной целевой программы по обеспечению национальной химической и биологической безопасности. Скоро начнётся работа по пилотным установкам таких приборов в общественных местах, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Ткачук добавил, что устройство сделано из нескольких моделей. Они работают в автоматическом режиме. Это позволяет провести точный специфический анализ, который можно провести в лаборатории. Кроме того, прибор может отслеживать в режиме реального времени превышение опасной концентрации вещества в воздухе, передаёт РИА Новости.

За прошедшие сутки на территории России выявили 9412 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 1 194 643 человека. За прошедшие 24 часа в РФ скончались 186 пациентов с COVID-19. Всего жертвами коронавируса стали 21 077 россиян. В течение последних суток из больниц в России выписали по выздоровлении 6054 человека. Таким образом, число выздоровевших пациентов увеличилось до 970 296.

Как ранее писал NEWS.ru, высокий прирост числа заболевших коронавирусом в первую очередь приходится на крупные российские города. Более 60% этого прироста сейчас зафиксировано в Москве.