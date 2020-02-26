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Учёные из Уральского отделения РАН создали модель, которая оценивает загрязнённость городских улиц по составу образцов снега. В Екатеринбурге на каждого из полутора миллионов жителей пришлось по 53 килограмма вредных отложений.

Исследователи определили, что зимняя грязь на дорогах состоит из противогололедных смесей, фрагментов стройматериалов, грунта и пыли, которая образуется от использования шипованных шин.

Состав отложений не менялся в разных районах Екатеринбурга, где прошёл эксперимент, поэтому учёные сделали вывод, что несвоевременная уборка снега в одном районе приводит к загрязнению всего города благодаря потокам машин.

В кучах из снега и грязи на обочинах дорог и газонах скапливаются потенциально опасные вещества. Если коммунальные службы не вывозят снег с дорог и тротуаров, то весной пыль поднимается в атмосферу, а более крупные частицы оседают на дорогах и тротуарах, — пишет ТАСС со ссылкой на работу уральских учёных.

Авторы исследования, которое опубликовал авторитетный журнал Nature, указали, что несвоевременная уборка грязного снега может привести к эрозии почвы, ухудшению качества воды и воздуха.

Специалисты УрО РАН намерены повторить эксперимент в десяти городах России.

Как писал NEWS.ru, накануне Нового года власти Москвы начали завозить в столицу снег. Декабрь 2019-го отметился положительными температурами.