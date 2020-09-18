Роспотребнадзор рассказал о мутациях коронавируса

https://static.news.ru/photo/8025ab9e-f975-11ea-b942-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавирусной инфекции.

По данным ведомства, в мире обнаружено несколько тысяч мутаций коронавируса. Из них 22 мутации единичные, они зафиксировались и стабильно наследуются.

В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций. Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе — марте 2020 года, а позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение, — привели сообщение пресс-службы Роспотребнадзора в РИА Новости.

При этом из 22 мутаций, две оказались самыми устойчивыми. Именно эти две мутации показывает большинство (93%) тестов на коронавирусную инфекцию. А на территории России, эту пару мутаций показывают почти все тесты (99%). Специалисты отметили, что мутации были завезены в Россию в марте — апреле 2020 года. Это штаммы с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S).

Первые мутации коронавирусной инфекции были обнаружены на территории КНР, потом в Австралии, а затем и в других странах: Марокко, Саудовской Аравии, Мексике, Канаде, США, Сенегале, Бразилии, а также в большинстве стран Западной Европы.

Как писал NEWS.ru ранее, число заражённых коронавирусной инфекцией в мире превысило 30 млн человек. По данным сайта Университета Джона Хопкинса, число заражённых коронавирусной инфекцией достигло 30 003 378 человек в мире, жертвами COVID-19 стали 943 203 человека, вылечились более 20 млн человек.