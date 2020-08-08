Разработан тест, позволяющий прогнозировать развитие диабета у младенцев

https://static.news.ru/photo/4668b61c-da21-11ea-81cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международная группа учёных разработала методику выявления склонности к развитию диабета первого типа у новорождённых посредством обычного анализа крови.

Диабет первого типа — аутоиммунное заболевание, которое разрушает островки поджелудочной железы, что приводит к дефициту инсулина. Однако болезнь может развиться как через несколько недель после рождения, так и через десятилетия, и её очень трудно предсказать. Над решением этой проблемы и работали исследователи.

Под руководством учёных из Университета Эксетера (Великобритания) они вели наблюдение за 7798 детьми из группы высокого риска на протяжении первых девяти лет их жизни. В итоге учёные предложили метод, объединяющий определённые генетические факторы, наследственную предрасположенность к диабету, а также поиск так называемых островков аутоантител — биомаркеров диабета, определяющих предрасположенность к данному заболеванию.

По сравнению с одними только аутоантителами, комбинированная модель значительно улучшает прогнозирование СД1 в возрасте двух лет и младше, удваивает предполагаемую эффективность популяционного скрининга новорождённых для предотвращения кетоацидоза и позволяет проводить индивидуальные оценки риска для лучшего выбора профилактических испытаний, — говорят исследователи.

Развитие кетоацидоза (появление в крови опасных продуктов недорасщепления углеводов при дефиците инсулина), по данным учёных, наблюдается сейчас у 40% детей с СД.

Данное осложнение опасно для жизни новорождённых. Наша методика, дающая прогноз на ранних этапах жизни детей, будет способствовать правильному выбору тактики при лечении, поддержанию здоровья на должном уровне, — заявила ведущий автор проекта, сотрудница Медицинской школы Университета Эксетера Лаурик Феррат.

Специалисты сейчас проводят тестирование по своей методике в штате Вашингтон, надеясь, что их разработка будет в должной мере оценена коллегами в других странах. Они предполагают, что данная методика может быть применена и при других генетических расстройствах, развивающихся с детства, таких, как целиакия (непереносимость белков некоторых злаков).

Работа исследователей опубликована в специализированном издании Nature Medicine.

Ранее учёные Медицинской школы Орегонского университета здоровья и науки в Портленде (штат Орегон) разработали инъекционный прибор с инсулином, регулируемый дистанционно. Аппарат должен значительно облегчить жизнь больным сахарным диабетом первого типа, так как работает на основе искусственного интеллекта, писал NEWS.ru.