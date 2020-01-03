https://static.news.ru/photo/c00ecbf6-2e18-11ea-8c70-fa163e074e61_660.jpg Фото: F. Neukirchen/blickwinkel/Global Look Press

В Гималаях из-за таяния ледников оказались под угрозой затопления населённые пункты, расположенные в предгорьях.

За последние семь лет из-за их таяния в регионе сформировалось 85 новых озёр. Их берега не успевают должным образом укрепиться. Если такие озёра переполнятся водой, то они разрушат естественную дамбу, состоящую из рыхлой почвы, сообщает Phys.org.

Учёные составили компьютерную модель, которая показала, что произойдёт с озёрами в ближайшие 10 лет. Оказалось, что более пяти тысяч таких водоёмов станут менее стабильными. При этом на востоке Гималаев риск наводнений в три раза выше, чем на остальной территории.

Ранее NEWS.ru писал, что ледники между Гималаями и Андами могут исчезнуть в следующем десятилетии или даже раньше из-за изменившегося климата.