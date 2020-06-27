Потепление в Арктике вызывает «бэби-бум» распространённого вида пауков

https://static.news.ru/photo/9c0ed816-b8bc-11ea-aad1-fa163e074e61_660.jpg Паук-волк (Hogna helluo) Фото: Sean McCann/Twitter

Учёные из Арктического исследовательского центра обнаружили, что арктическое потепление провоцирует увеличение рождаемости крайне распространённого, в том числе и в России, вида пауков.

Наблюдая за насекомыми, исследователи заметили, что пауки-волки (Hogna helluo) начали производить два яйца за год вместо одного. Учёные полагают, что такая тенденция происходит на фоне потепления в Арктике, лесных пожаров и таяния снега, сообщает британское издание Independent.

Новое исследование показывает, что такие виды, как паук-волк, уже приспосабливаются к более тёплым условиям в Арктике и поэтому смогли вылупить больше потомства, чем обычно.

Повышенную популяцию волчьих пауков заметили специалисты на исследовательской станции «Закенберг» (Zackenberg) в северо-восточной Гренландии. Они следят за мониторингом экосистем на острове. Пауки были пойманы в маленькие ловушки, расставленные в разных типах растительности. Исследователи обнаружили во многих ловушках по два яйца вместо одного, что присуще обычно южным регионам, но не Арктике.

Биолог Токе Хойе из Арктического исследовательского центра и Департамента биологических наук в Орхусском университете в Дании сообщил, что эти данные позволяют сделать вывод о влиянии арктического потепления на популяцию пауков. Он отметил, что чем раньше снег сходит, тем больше вероятность, что пауки успеют произвести второе потомство.

Эти изменения не были задокументированы ранее, и есть свидетельства того, что это явление играет важную роль для арктических насекомых и пауков. Мы можем только строить догадки о том, как меняются экосистемы, но теперь мы можем установить, что изменения в рождении видов являются важным фактором, который необходимо учитывать, когда мы пытаемся понять, как арктические экосистемы реагируют на повышение температуры на планете, — отметил профессор Токе Хойе.

Волчьи пауки — это весьма распространённый вид. Он обитает везде, за исключением Антарктиды. Основным питание для пауков служат мелкие насекомые, такие как коллемболы. Однако, если пауков станет больше, это может внести изменения в пищевую цепочку и в экосистему пауков в целом, считает группа исследователей.

Они отмечают, что с начала 2020 года температура в Сибири намного выше своей нормы. На «полюсе холода» в Верхоянске 20 июня 2020 года была зафиксирована температура 38 градусов тепла, которая стала уникальным метеорологическим рекордом, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Как писал NEWS.ru ранее, Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая входит в ООН, занялась отслеживанием сообщений об аномально высокой температуре в российском городе Верхоянске. По словам представителя организации, температура в этом регионе и раньше достигала высоких отметок, однако она впервые превысила 38 градусов по Цельсию.