Потепление в Арктике вызывает «бэби-бум» распространённого вида пауков

Учёные из Арктического исследовательского центра обнаружили, что арктическое потепление провоцирует увеличение рождаемости крайне распространённого, в том числе и в России, вида пауков.
Наблюдая за насекомыми, исследователи заметили, что пауки-волки (Hogna helluo) начали производить два яйца за год вместо одного. Учёные полагают, что такая тенденция происходит на фоне потепления в Арктике, лесных пожаров и таяния снега,
Новое исследование показывает, что такие виды, как паук-волк, уже приспосабливаются к более тёплым условиям в Арктике и поэтому смогли вылупить больше потомства, чем обычно.
Повышенную популяцию волчьих пауков заметили специалисты на исследовательской станции «Закенберг» (Zackenberg) в северо-восточной Гренландии. Они следят за мониторингом экосистем на острове. Пауки были пойманы в маленькие ловушки, расставленные в разных типах растительности. Исследователи обнаружили во многих ловушках по два яйца вместо одного, что присуще обычно южным регионам, но не Арктике.
Биолог Токе Хойе из Арктического исследовательского центра и Департамента биологических наук в Орхусском университете в Дании сообщил, что эти данные позволяют сделать вывод о влиянии арктического потепления на популяцию пауков. Он отметил, что чем раньше снег сходит, тем больше вероятность, что пауки успеют произвести второе потомство.
Эти изменения не были задокументированы ранее, и есть свидетельства того, что это явление играет важную роль для арктических насекомых и пауков. Мы можем только строить догадки о том, как меняются экосистемы, но теперь мы можем установить, что изменения в рождении видов являются важным фактором, который необходимо учитывать, когда мы пытаемся понять, как арктические экосистемы реагируют на повышение температуры на планете, — отметил профессор Токе Хойе.
Волчьи пауки — это весьма распространённый вид. Он обитает везде, за исключением Антарктиды. Основным питание для пауков служат мелкие насекомые, такие как коллемболы. Однако, если пауков станет больше, это может внести изменения в пищевую цепочку и в экосистему пауков в целом, считает группа исследователей.
Они отмечают, что с начала 2020 года температура в Сибири намного выше своей нормы. На «полюсе холода» в Верхоянске 20 июня 2020 года была зафиксирована температура 38 градусов тепла, которая
Как писал NEWS.ru ранее, Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая входит в ООН, занялась отслеживанием сообщений об аномально высокой температуре в российском городе Верхоянске. По словам представителя организации, температура в этом регионе и раньше достигала высоких отметок, однако она впервые превысила 38 градусов по Цельсию.
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