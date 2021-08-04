Опубликованы итоги испытаний «ЭпиВакКороны»

Промежуточные итоги испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», были обнародованы: антитела IgG к COVID на 42-й день после прививки выявили у 79% добровольцев. Об этом пишут «Известия».

Испытывали препарат на 2999 пациентах, 746 из них ввели плацебо. Остальные получили реальную прививку. Каждый испытуемый был осмотрен девять раз. За состоянием каждого из них наблюдали специалисты института.

У добровольцев взяли все необходимые пробы. Самыми важными были встречи с пациентами сразу после первичной вакцинации, после второго укола (пятая встреча) и 42-й день (девятая встреча).

К последнему обследованию у испытуемых должны были выработаться антитела IgG к коронавирусу.

Важно подчеркнуть, что если в испытаниях найдено 79% людей с обнаруженными антителами IgG, то это так называемая иммунологическая эффективность вакцины, — пояснила замруководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

Но нужно понимать, что есть разница между этим показателем и эпидемиологической эффективностью. Когда говорят про эффективность вакцины, имеется в виду именно второй показатель.

Ранее голливудская актриса Дженнифер Энистон заявила, что отказалась от общения с друзьями, которые не хотят делать прививки из-за своих взглядов. Энистон не хочет кого-то в чём-то убеждать и тратить своё время на людей, которые «просто не прислушиваются к фактам», когда дело касается науки.