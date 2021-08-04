Опубликованы итоги испытаний «ЭпиВакКороны»

Промежуточные итоги испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор», были обнародованы: антитела IgG к COVID на 42-й день после прививки выявили у 79% добровольцев. Об этом пишут «Известия».
Испытывали препарат на 2999 пациентах, 746 из них ввели плацебо. Остальные
У добровольцев взяли все необходимые пробы. Самыми важными были встречи с пациентами сразу после первичной вакцинации, после второго укола (пятая встреча) и 42-й день (девятая встреча).
К последнему обследованию у испытуемых должны были выработаться антитела IgG к коронавирусу.
Важно подчеркнуть, что если в испытаниях найдено 79% людей с обнаруженными антителами IgG, то это так называемая иммунологическая эффективность вакцины, — пояснила замруководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.
Но нужно понимать, что есть разница между этим показателем и эпидемиологической эффективностью. Когда говорят про эффективность вакцины, имеется в виду именно второй показатель.
Ранее голливудская актриса Дженнифер Энистон заявила, что отказалась от общения с друзьями, которые не хотят делать прививки из-за своих взглядов. Энистон не хочет кого-то в чём-то убеждать и тратить своё время на людей, которые «просто не прислушиваются к фактам», когда дело касается науки.