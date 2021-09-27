Онищенко спрогнозировал результаты нового расследования ВОЗ о COVID-19

Очередное расследование о происхождении коронавируса, инициированное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), не приведёт ни к каким результатам. Такой прогноз в эфире радиостанции НСН дал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По мнению Онищенко, возобновление расследования является попыткой услужить США.

Я думаю, здесь очередная попытка потрафить главному спонсору. Это несерьёзно и это просто издевательство над специалистами в области фундаментальной биологии, медицинской микробиологии, над клиницистами, и ничем это не кончится, — заявил эксперт.

По словам Онищенко, подобное расследование находится в пределах компетенции конвенции по биологическому и токсинному оружию (КБТО), но никак не ВОЗ, которая, впрочем, также является участником конвенции. Эксперт отмечает, что для окончательных доказательств чего-либо необходим доступ ко всем научным исследованиям, проводившимся в Уханьском институте вирусологии, что невозможно, поскольку КБТО в настоящее время является исключительно номинальным документом.

При этом Китай новое расследование наверняка воспримет как провокацию, считает Онищенко.

Ранее стало известно, что ВОЗ намерена возобновить расследование о природе происхождения коронавируса SARS-CoV-2. По информации газеты The Wall Street Journal, научная консультативная группа по происхождению новых патогенов предполагает выяснить, как именно появился вирус. В частности, предполагается всесторонне рассмотреть версию его лабораторного происхождения.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США изучают большой массив генетических данных в попытке установить происхождение коронавируса. Для этой работы им понадобились специалисты со знанием китайского языка.

При этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что доклад разведки США о происхождении коронавирусной инфекции содержит политизированные оценки и выглядит непрофессионально. Он назвал это результатом «кризиса, который вызван усилиями политизировать деятельность американского разведывательного сообщества».