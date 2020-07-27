Новая мутация свиного гриппа может вызвать пандемию

https://static.news.ru/photo/d7172aec-d042-11ea-b591-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

Учёные из Бразилии нашли новую мутацию свиного гриппа. Глава лаборатории респираторных вирусов и кори Fiocruz Миралда Сикейра заявила, что у этого штамма большой потенциал возникновения пандемии.

Вирус был обнаружен в городе Ибипора штата Парана, рассказала она в интервью изданию Globo. С 2005 года исследователи нашли 25 разных вариантов свиного гриппа, однако этот возбудитель имеет генетические отличия от всех других, что делает его очень заразным.

Я бы сказала, что потенциал вызвать пандемию у него такой же [как у коронавируса], — подчеркнула она.

В настоящий момент известно об одном случае заражения: 22-летняя работница одной из местных мясоперерабатывающих компаний перенесла заболевание в лёгкой форме. Случаев передачи вируса от человека к человеку до сих пор зарегистрировано не было.

Однако Сикейра уверена, что при дальнейших мутациях вероятность распространения этого штамма будет расти. При этом учёные смогут быстро создать вакцину от этой инфекции.

Это, конечно, будет не идеальный препарат, он не сможет сформировать длительный иммунитет у всех, но поможет предотвратить [возможную] пандемию, — отметила она.

Сейчас эксперты изучают примерно три тысячи образцов биоматериала местных жителей, которые не заражены коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные заявили, что выявили штамм свиного гриппа, способный вызвать новую пандемию и надолго «закрыть» человечество в квартирах. По данным специалистов, он несёт в себе гены вируса (H1N1) pdm09, вызвавшего пандемию 2009 года, и является потенциально опасным.