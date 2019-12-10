https://static.news.ru/photo/814c450a-1b7c-11ea-a301-fa163e074e61_660.jpg Лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Эстер Дюфло и король Швеции Карл-Густав Фото: Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

В филармонии Стокгольма состоялось официальное вручение Нобелевских премий. Король Швеции Карл XVI Густав наградил лауреатов в 14 областях, среди которых литература, медицина, физика, химия и экономика.

Церемония началась со вступительного слова Карла-Хенрика Хелдина. Он заявил о необходимости защиты научных методов мировой общественностью.

Альфред Нобель твёрдо верил в важность научных исследований: только на основе фактов мир может добиться реального прогресса. К сожалению, его исполненный оптимизма взгляд сегодня ставят под сомнение во всём мире, и мы видим, как ведущие политики то и дело занимаются отрицанием фактов, — цитирует слова председателя правления Нобелевского фонда ТАСС.

Затем лауреаты поднимались на сцену, где им вручали золотые медали и дипломы. Сообщается, что в области литературы дипломы вручили сразу двум лауреатам за 2018-й и 2019 годы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лауреат Нобелевской премии по экономике Абхиджит Банерджи предложил поднять налоги для состоятельных граждан, а вырученные средства распределить между теми, кто не относится к этой категории.