Найдена ахиллесова пята коронавируса

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Учёные из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета обнаружили слабое место коронавируса.

Выяснилось, что у COVID-19 имеется особый фермент — экзорибонуклеаза nsp14-ExoN, которая помогает вирусу корректировать ошибки, возникающие в результате репликации генома. Этот фермент также отвечает за извлечение генетического материала из других штаммов, что даёт патогену эволюционное преимущество.

Экзорибонуклеаза коронавируса служит важной мишенью для подавления и ослабления продолжающейся пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов, — цитирует РИА Новости одного из авторов исследования Дженнифер Гриббл.

По мнению специалистов, nsp14-ExoN является ахиллесовой пятой коронавируса, поэтому если разработать препарат, способный заблокировать действие этого фермента, то вирус потеряет способность к рекомбинации и полностью «отключится».

Ранее стало известно, что некоторые жидкости для полоскания рта способны убивать коронавирус. К такому выводу месяц назад пришли британские исследователи из Кардиффского университета. Вирусолог и автор исследования Ричард Стантон заявил, что действие жидкостей для полоскания рта на COVID-19 было проверено в лаборатории, поэтому сейчас учёные собираются провести полномасштабное исследование, можно ли их использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Он пояснил, что после лабораторных тестов стартуют клинические испытания, которые планируется завершить в начале 2021 года. Однако предварительные результаты доказали, что использование жидкости снижает концентрацию COVID-19 в слюне. Однако такой эффект достигается, если в растворе содержится как минимум 0,07% антисептика хлорида цетилпиридиния, писал NEWS.ru.