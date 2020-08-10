Наука

Кусто предупредил об исчезновении пингвинов из-за потепления в Антарктиде

10:18, 11 августа 2020
Фото: Frans Lanting/Global Look Press

Исследователь и защитник океана Филипп Кусто заявил, что изменение климата в Антарктиде может привести к скорому исчезновению обитающих там пингвинов.

Этот год был одним из самых жарких в Антарктиде, там было +20 по Цельсию. Такая погода хороша для Калифорнии, но не для Южного полюса, — цитирует его РИА Новости.

По словам Кусто, при таких условиях континент может лишиться пингвинов уже при жизни современных детей.

Может быть, некоторые виды останутся в Аргентине, но те, что обитают в Антарктиде, исчезнут, — отметил исследователь.

Ранее NEWS.ru писал, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео, демонстрирующее масштабы таяния ледников в Антарктиде. Для ролика использовались данные, полученные со спутника ICESat-2 за последние 16 лет. Аппарат зафиксировал таяние льдов в западной части Антарктиды, которое привело к повышению уровня моря на 14 миллиметров, что составляет почти треть общего уровня подъёма воды в океанах. В восточной же части континента количество ледников росло.

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