Кусто предупредил об исчезновении пингвинов из-за потепления в Антарктиде

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Учёные из Национального бюро экономических исследований пришли к выводу, что в будущем причиной смерти миллионов людей на планете может стать аномальная жара.

По мнению исследователи, аномальная жара всё чаще будет возникать в результате глобального потепления, спровоцированного выбросами парниковых газов. Эксперты подсчитали число погибших в прошлые годы от тепловых волн и предсказали их...