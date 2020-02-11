https://static.news.ru/photo/b0ee0798-4d5f-11ea-a225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/Global Look Press

Учёные из США создали алгоритм, благодаря которому компьютер стал предсказывать эффективность антидепрессантов по показаниям проведённой электроэнцефалографии (ЭЭГ). Проверялась действенность курса препарата сертралин.

Оказалось, что лучше всего её выявлять по активности головного мозга в состоянии покоя, сообщает Nature Biotechnology.

В исследовании участвовали люди с диагностированной депрессией. Всего врачи наблюдали 309 добровольцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские врачи заявили о необходимости проводить генетическое тестирование до назначения антидепрессантов. Исследование показало, что на 55% россиян генетически не действуют эти препараты и даже вызывают побочные эффекты. Специальные тесты позволили бы значительно сократить время подбора нужного препарата.