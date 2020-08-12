Наука

Клад возрастом три тысячи лет найден в Шотландии

07:02, 12 августа 2020
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Охотник за сокровищами обнаружил древний клад в Шотландии. Археолог-любитель Маруиш Степьен нашёл в поле с помощью металлоискателя полную конскую амуницию, меч и другие артефакты времён бронзового века.

Степьен занимался раскопками в конце июня вместе с друзьями, металлические предметы, на которые он наткнулся, находились на глубине полметра под землёй. Сигнал был таким сильным, что археолог сразу сообщил о находке специалистам из организации, созданной на базе Национального музея Шотландии, пишет Guardian.

На место приехали уже профессиональные археологи и провели почти месяц на раскопках. Охотник за сокровищами и его друзья не захотели уходить, они разбили лагерь неподалёку, так как хотели от начала до конца участвовать в процессе.

В итоге учёные вытащили на свет меч в ножнах, украшенных ремнями и пряжками, колпаки с колёс древних карет, остатки декоративной подвески, которая крепилась к конской сбруе, — первой из найденных в Шотландии и третьей в Великобритании.

Сокровище назвали находкой общенационального значения, так как в Шотландии было найдено мало кладов времён бронзового века. Учёным предстоит большая работа, чтобы оценить артефакты и выяснить, как они оказались в данном месте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр итальянского города Марино неожиданно обнаружил настоящий «клад» — 50 слитков золота, которые пролежали в специальной банковской ячейке 30 лет. Они предназначались в качестве специальной награды от муниципалитета для футболистов и персонала национальной сборной, которая во время чемпионата мира по футболу 1990 года тренировалась в этом пригороде Рима.

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