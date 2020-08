Клад возрастом три тысячи лет найден в Шотландии

Степьен занимался раскопками в конце июня вместе с друзьями, металлические предметы, на которые он наткнулся, находились на глубине полметра под землёй. Сигнал был таким сильным, что археолог сразу сообщил о находке специалистам из организации, созданной на базе Национального музея Шотландии, пишет Guardian.

На место приехали уже профессиональные археологи и провели почти месяц на раскопках. Охотник за сокровищами и его друзья не захотели уходить, они разбили лагерь неподалёку, так как хотели от начала до конца участвовать в процессе.