Итальянские учёные начали испытание вакцины от коронавируса на людях

https://static.news.ru/photo/212b64c0-d27a-11ea-afb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Global Look Press

Вакцина от коронавируса, разработанная в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме, успешно прошла испытание на мышах. Теперь её начали тестировать на людях.

Об этом представители организации рассказали газете la Repubblica.

Испытания пройдут на 45 добровольцах не старше 55 лет. Их разделят на группы по 15 человек, каждой группе по очереди введут вакцину. При успешном завершении тестирования медикамент начнут проверять на людях в возрасте от 65 до 75 лет.

Если все испытания пройдут успешно, вакцина будет ждать одобрения Высшего института здоровья и Итальянского агентства по лекарственным средствам. Затем её проверят в фармацевтической компании ReiThera, которая хочет начать производство препарата.

Главврач института инфекционных заболеваний Франческо Вайя считает, что вакцина может поступить в продажу уже в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 15 августа. Сначала она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев.