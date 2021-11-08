Греция признала российскую вакцину «Спутник V», но есть одна проблема

Греция признала российскую вакцину «Спутник V». Несмотря на то, что греческое цифровое приложение не распознаёт ее QR-код, россияне, сделавшие эту прививку, смогут предъявить на границе сертификат в бумажном виде. Об этом сообщил генсек первичной медико-санитарной помощи страны Мариос Фемистоклеус, пишет ТАСС.

По данным агентства, журналисты сделали запрос правительству Греции, когда выяснилось, что россияне продолжают посещать страну, но цифровое приложение, которое используется для проверки их сертификатов, не распознает вакцины третьих стран. Выяснилось, что были даже определённые инциденты именно с привитыми «Спутником V». Туристов отказывались обслуживать в ресторанах и других заведениях закрытого типа, где нужен QR-код.

Фемистоклеус заверил, что технические неполадки с российскими сертификатами не проблема, потому что «Спутник V» официально присутствует в списке препаратов, признанных Национальным комитетом по вакцинации в сфере туризма.

Эти граждане покажут его на бумаге, и это будет принято. Вопрос больше касается цифрового сертификата, потому что для его распознавания требуется сотрудничество с другими странами, а многие страны не предоставляют «ключи», чтобы его можно было распознать, — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что признание именно QR-кода зависит не только от Греции, но и от второй стороны, потому они должны сотрудничать в этом вопросе.

Ранее СМИ сообщили, что в РЖД собираются ввести систему QR-кодов. Об этом стало известно из телеграммы за подписью начальника управления информационных технологий ФПК по Ростовской области Михаила Жукова. В ней сказано, что новые системы контроля соответствуют решению правительства РФ.