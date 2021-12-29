Глава НИЦ Гамалеи анонсировал начало испытаний новой вакцины

Глава НИЦ Гамалеи анонсировал начало испытаний новой вакциныГлава НИЦ Гамалеи Гинцбург сообщил о начале испытаний назальной вакцины
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале испытаний новой вакцины от коронавируса. Речь идёт о назальной вакцине, сообщает ТАСС.
Учёный
Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнётся 15 января. После того как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых, — сказал микробиолог.
Микробиолог добавил, что исследование вакцины будет проходить на привитых и не прошедших вакцинацию участниках.
Самая большая сложность — набрать тех, кто не привит и не переболел, — отметил Гинцбург.
В ходе исследования также будут проведены испытания тест-системы по определению уровня антител после применения назальной вакцины. Она тоже разработана центром Гамалеи. Создание этой системы стало основной сложностью в процессе разработки нового вида вакцины.
Ранее сообщалось, что назальная форма вакцины «Спутник V» будет доступна на международных рынках в 2022 году. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что ожидается скорое появление на зарубежных рынках вакцины против коронавируса «Спутник М» для подростков, которая зарегистрирована 24 ноября.