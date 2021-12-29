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Глава НИЦ Гамалеи анонсировал начало испытаний новой вакцины

Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург сообщил о начале испытаний назальной вакцины
03:12, 30 декабря 2021
Глава НИЦ Гамалеи анонсировал начало испытаний новой вакцины Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале испытаний новой вакцины от коронавируса. Речь идёт о назальной вакцине, сообщает ТАСС.

Учёный сообщил о наборе добровольцев для исследований.

Набор добровольцев для исследования назальной вакцины от коронавируса начнётся 15 января. После того как первые люди будут набраны, сразу же начнутся исследования, будет несколько групп испытуемых, — сказал микробиолог.

Микробиолог добавил, что исследование вакцины будет проходить на привитых и не прошедших вакцинацию участниках.

Самая большая сложность — набрать тех, кто не привит и не переболел, — отметил Гинцбург.

В ходе исследования также будут проведены испытания тест-системы по определению уровня антител после применения назальной вакцины. Она тоже разработана центром Гамалеи. Создание этой системы стало основной сложностью в процессе разработки нового вида вакцины.

Ранее сообщалось, что назальная форма вакцины «Спутник V» будет доступна на международных рынках в 2022 году. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что ожидается скорое появление на зарубежных рынках вакцины против коронавируса «Спутник М» для подростков, которая зарегистрирована 24 ноября.

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