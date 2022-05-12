Физик назвал нейросеть основой мироздания Физик Ванчурин: в основе мироздания может лежать нейросеть

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В основе мироздания может лежать нейросеть, предположил профессор физики из Национальных институтов здравоохранения США Виталий Ванчурин. Такой подход отлично объясняет известный науке мир, хотя может оказаться и ошибочным, рассказал учёный KP.RU. Ванчурин отметил, что какое-то время многие — и он сам — занимались безумно красивой теорией струн, но она не дала результата.

И началась политика. Давайте результат, оправдывайте финансирование любой ценой. Зрелище жалкое: ребята упёрлись в стену и не знают, куда идти дальше. Я на это посмотрел. Взял и поставил в основу мироздания не струну, а нейросеть. При этом, может, потом окажется, что правы «струнщики», а не я. Я понятия не имею, — сказал учёный.

Он добавил, что вообще занимается достаточно скучным делом: пишет формулы, которые потом нужно проверять. И когда у экспериментатора в коллайдере загорается условная лампочка, газеты начинают писать, что «физики доказали», но это не так, возразил Ванчурин.

— Физика вообще ничего не доказывает, — заявил профессор.

По его словам, целью является не доказательство, а такой эксперимент, который сможет опровергнуть теорию.

19 апреля учёные Оксфордского Института будущего человечества призвали NASA не доверять инопланетянам. Они считают, что астрономам следует прекратить как минимум выдавать месторасположение Земли в своих посланиях к гипотетическим внеземным цивилизациям.