«Это уже драматично»: Вильфанд призвал к переходу на «зелёную экономику»

Затормозить глобальное потепление помогут переход на «зелёную экономику» и минимизация вредных выбросов. В противном случае температура на планете повысится сразу на пять градусов. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в том случае, если человечество начнёт создавать экологически чистые производства, минимизировать вредные выбросы в атмосферу и переходить на «зелёную экономику», рост температуры на плане удастся сдержать в пределах двух градусов.

Но если ничего не делать, тогда температура может вырасти сразу на 5 градусов. И вот это уже драматично, — подчеркнул учёный.

Он также отметил, что если сравнивать погоду разных десятилетий, глобальное потепление уже заметно. Но не стоит ударяться в панику.

Изменение климата неизбежно, но бояться этого процесса не стоит. Это не катастрофа! Нужно уже сейчас начинать адаптироваться к нему. Эти проблемы экономические, инженерные, управленческие, — сказал Вильфанд.

При этом нынешнее лето он назвал «действительно аномально жарким» и пояснил, что в дальнейшем тренд на потепление будет ощутим ещё сильнее. Причём наиболее заметно теплеют зимние месяцы.

Но и летом тоже происходит повышение температурного режима. Так, нынешний июнь в Москве занял третье место в ранге самых теплых июней за всю историю метеорологических наблюдений. За 143 года! Еще теплее был июнь 1999 года, — рассказал Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об усилении жары в Москве.