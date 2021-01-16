Челябинские учёные создали определяющий COVID-19 браслет

https://static.news.ru/photo/a18a7e7a-58b8-11eb-9d28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Челябинске команда учёных «Нейротехнолоджи» создала электронный браслет, который умеет отслеживать первые выраженные признаки коронавируса. Об этом рассказала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития региона Екатерина Давыдова.

По словам Давыдовой, устройство с помощью набора датчиков снимает кардиограмму, регистрирует активность вегетативной нервной системы, измеряет температуру тела, а также следит за уровнем кислорода в крови. На основании полученных данных прибор делает вывод, как протекает заболевание. Результаты пациент может сам передать медикам или отправить их дистанционно.

Как отметил разработчик браслета кандидат биологических наук Юрий Корюкалов, прибор универсален и может оценивать психофизическое состояние своего пользователя в целом, посылая ему сигналы на смартфон.

Заграничные умные часы, регистрирующие электрокардиограмму и электрическую активность кожи, медицинские браслеты ограничены в своём функционале, по набору и качеству передаваемых данных уступают нашему нейротрекеру, — сказал он.

Учёный также добавил, что в ближайшее время браслет будет наделён искусственным интеллектом, способным прогнозировать нарушения сердечного ритма, сообщает ТАСС.

Ранее учёные обнаружили способность фитнес-браслетов помогать в выявлении COVID-19. В частности, умные гаджеты могут подсказать, что у человека появились отклонения от индивидуальных норм в частоте пульса в состоянии покоя и изменения диапазонов сна. Так, у заболевших коронавирусом пульс даже в состоянии покоя может значительно учащаться, а также меняется продолжительность глубокой фазы сна. Таким образом, считают учёные, опираясь на данные с фитнес-браслетов и жалобы пациентов, можно упростить выявление заражения по сравнению с моделью, учитывающей исключительно симптоматику. Также предложенный метод может выявлять бессимптомное носительство или раннюю стадию болезни, писал NEWS.ru.