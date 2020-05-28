Академик РАН призвал не торопиться с созданием вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e76c0d96-a0f8-11ea-8049-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Sakchai Lalit/ТАСС

Сокращение времени разработки вакцины от коронавируса, которое необходимо для проверки её безопасности и эффективности, может нанести вред здоровью людей. Об этом заявил академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

Необходимо обязательно тщательно изучить все эти вакцины на предмет безопасности, прежде всего, ну и потом эффективности. Потому что меня пугают эти заявления, что мы в сентябре можем начать массовую вакцинопрофилактику, я бы осторожнее относился к этому, — заявил специалист, сообщает ТАСС.

Он выразил сомнения в том, что вакцина появится в сентября или октября этого года. Специалист напомнил о разработке вакцины от лихорадки денге, когда на этапе клинических испытаний «сотни человек умерли».

Поэтому я призвал бы всех не торопиться, — заявил эксперт.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что вакцина от коронавируса появиться до начала второй волны заболевания. Об этом писал NEWS.ru