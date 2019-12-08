https://static.news.ru/photo/550f6b96-19cb-11ea-b773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за возможного образования гололедицы. Особый режим будет действовать до полудня 9 декабря.

При этом в течение дня ожидаются небольшие осадки и порывистый ветер 6–11 метров в секунду, местами — 12–17 метров, сказано в бюллетене Гидрометцентра. Погода будет облачной.

Температура воздуха ночью будет колебаться около нулевой отметки. В дневные часы она поднимется и составит +2...+4 градуса в Москве и от –1 до +4 градусов в Подмосковье.

Ранее NEWS.ru писал, что оттепель сохранится в Москве, столичном регионе и некоторых субъектах Центральной части России до 11 декабря. После этого начнётся вторжение холодного атмосферного фронта с мокрым снегом.