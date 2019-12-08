Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за возможного образования гололедицы. Особый режим будет действовать до полудня 9 декабря.
При этом в течение дня ожидаются небольшие осадки и порывистый ветер 6–11 метров в секунду, местами — 12–17 метров,
Температура воздуха ночью будет колебаться около нулевой отметки. В дневные часы она поднимется и составит +2...+4 градуса в Москве и от –1 до +4 градусов в Подмосковье.
Ранее NEWS.ru писал, что оттепель сохранится в Москве, столичном регионе и некоторых субъектах Центральной части России до 11 декабря. После этого начнётся вторжение холодного атмосферного фронта с мокрым снегом.
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