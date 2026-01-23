Записавшая фит со Снуп Доггом российская певица увязла в долгах Записавшая трек со Снуп Доггом певица Кудикова столкнулась с долгами

Бывшая участница «Фабрики звезд — 5» Ирсон Кудикова имеет проблемы с бизнесом, сообщает Telegram-канал Mash. Исполнительница известна в России как первая певица, записавшая фит с рэпером Снуп Доггом.

По информации авторов, за последние несколько лет Кудикова закрыла ювелирную компанию Golden Heart, детский клуб Family Club и видеопродакшн. На канале сообщили, что трудности испытывает и последний бизнес — детский сад в Щелково. В Mash рассказали, что с принадлежавшего певице ООО «Счастье мое» через суды взыскали 685 тыс. рублей за электричество и отопление. Сама Кудикова пока не прокомментировала информацию о долгах.

Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что исполнительница Лариса Долина полностью оплатила услуги ЖКХ в своей бывшей квартире. По ее словам, речь идет о недвижимости, расположенной в Ксеньинском переулке в центре Москвы.

До этого SHOT рассказал, что у нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина накопился долг в 65 тыс. рублей по коммунальным платежам за квартиру. По данным канала, речь шла о недвижимости площадью 210 квадратных метров в роскошном ЖК «Новый Арбат».