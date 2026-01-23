Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 12:16

Записавшая фит со Снуп Доггом российская певица увязла в долгах

Записавшая трек со Снуп Доггом певица Кудикова столкнулась с долгами

Ирсон Кудикова Ирсон Кудикова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывшая участница «Фабрики звезд — 5» Ирсон Кудикова имеет проблемы с бизнесом, сообщает Telegram-канал Mash. Исполнительница известна в России как первая певица, записавшая фит с рэпером Снуп Доггом.

По информации авторов, за последние несколько лет Кудикова закрыла ювелирную компанию Golden Heart, детский клуб Family Club и видеопродакшн. На канале сообщили, что трудности испытывает и последний бизнес — детский сад в Щелково. В Mash рассказали, что с принадлежавшего певице ООО «Счастье мое» через суды взыскали 685 тыс. рублей за электричество и отопление. Сама Кудикова пока не прокомментировала информацию о долгах.

Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что исполнительница Лариса Долина полностью оплатила услуги ЖКХ в своей бывшей квартире. По ее словам, речь идет о недвижимости, расположенной в Ксеньинском переулке в центре Москвы.

До этого SHOT рассказал, что у нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина накопился долг в 65 тыс. рублей по коммунальным платежам за квартиру. По данным канала, речь шла о недвижимости площадью 210 квадратных метров в роскошном ЖК «Новый Арбат».

певицы
Россия
бизнес
долги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны детали смертоносного взрыва в одном из гаражей Подмосковья
Двух педофилов из Екатеринбурга отправили на принудительное лечение
Появились кадры катафалка с гробом основателя модного дома Valentino
Кинолог объяснил, в чем опасность избалованной собаки
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Тренер спас ребенка из горящей машины
Названа причина постоянного синяка на руке Трампа
Экономист предположил, как изменятся цены на авиабилеты в феврале 2026 года
Трамвай сошел с рельсов в одном из районов Москвы
Мирные жители пострадали из-за новой атаки ВСУ на российский регион
Режиссер Бронзит оценил свои шансы на получение «Оскара»
Раскрыто, какие территории рискует потерять Украина уже в ближайшее время
Рождаемость в России бьет рекорды падения
«Наши мысли с его близкими»: умер экс-защитник сборной Англии
В Нью-Йорке забили тревогу из-за надвигающегося снежного шторма
Маму «тяжелобольного мальчика» заподозрили в фальсификации диагноза сына
Итоги переговоров: о чем говорили Путин с Уиткоффом, что будет в Абу-Даби
Аферисты начали внедрять новую схему обмана под видом работников аэропортов
Приставы «выбили» алименты у должника в виде криптовалюты
Диверсанты в Крыму, удар по газопроводу, 40 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 23 января
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.