«Закрылись и обанкротились»: депутат объяснил, почему подорожали яйца Депутат Лисовский: яйца подорожали из-за роста спроса и снижения производства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Особенности продукта и убыточность его производства привели к подорожанию яиц на российском рынке, заявил в комментарии NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции, депутат от Курганской области Сергей Лисовский. По его словам, отрасль производства куриного яйца десять последних лет работает в среднем с нулевой доходностью. Многие из них перепрофилировались под бройлерное производство.

За последние 10 лет у нас закрылось или обанкротилось 60 фабрик яичных и 7 было перепрофилировано. Это минус примерно 4,5 млн штук яиц в год. А это почти 10% от производства в стране, — рассказал Лисовский.

Также он обратил внимание, что яйцо – это сложный продукт в плане реализации. Обычно всплеск продаж происходит перед Новым годом, а потом идет резкий спад, когда начинается пост. Потом есть подъем перед Пасхой и подъем в сентября-октябре. В промежутках падение продаж было очень существенным.

Но несушку нельзя заставить нести меньше! Поэтому многие фабрики годами в некоторые месяцы продавали яйца себе в убыток. И эти убытки копились. Но никто не помогал фабрикам, хотя все знали о проблемах. И сейчас на сложности наложился увеличившийся объем потребления: сезонный всплеск потребления, рост за счет появления новых регионов России, а также рост спроса на яичный порошок у военных, — объяснил эксперт по вопросам конкуренции.

Вместе с этим депутат отмечает рост себестоимости, связанный с ростом цен на зерно, кормовые добавки, как отечественные, так и импортные. По словам депутата, российские компании после ухода западных игроков просто подняли цены на добавки в 2-3 раза. Почти все оборудование на производстве импортное, как и часть используемых вакцин. Добавляют стоимости расходы на газ, электричество, топливо.

Лисовский объяснял, что государство должно изменить правила игры и гарантировать, что производство яиц будет экономически выгодным делом. Только в этом случае в отрасли появятся инвесторы.