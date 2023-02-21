Зачем Россия приостанавливает участие в ДСНВ Из Москвы прозвучало серьезное предупреждение тем, кто престал принимать всерьез наши ядерные силы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изначально было ясно, что по градусу общественного ожидания нынешнее послание Владимира Путина Федеральному собранию и всей стране не имело прецедентов в нашей новейшей истории. В некотором смысле его ждали, как выступлений глав СССР в лето 1941 года. С большой надеждой и заметной тревогой. Момент сегодня в любом случае беспрецедентно переломный. Как отметил сам президент, речь идет о «рубежном времени».

Остроты добавил и заранее анонсированный заочный «батл» двух президентов. В эти же дни в Европу срочно прилетел Джо Байден, который фактически начал свою предвыборную кампанию. И на таком фоне готовился выступить командующим «крестовым походом» против русского мира во главе объединенного Запада. Стремился предстать вторым Гарри Трумэном перед американским эгоцентричным избирателем, поставив на кон завершение своей политической карьеры.

С другой стороны, в Москве буквально накануне выступления нашего президента побывал и президент Белоруссии Александр Лукашенко, и в день послания — Ван И — ближайший внешнеполитический советник Си Цзиньпина, и даже, по некоторым сведениям, руководители Южной Осетии и Абхазии. И такая активность усиливала впечатление консолидации и по нашу сторону баррикад.

Фото: kremlin Александр Лукашенко, Владимир Путин

Но, вопреки некоторым прогнозам, Владимир Путин не удостоил ни малейшего внимания высказанные заокеанским оппонентом угрозы и намерение максимально затягивать конфликт на Украине. Ничего не было сказано о каких-то новых целях и сроках спецоперации. Вот только было констатировано, что на поле боя победить Россию нельзя, притом что де-факто войну начал коллективный Запад, а Россия применила силу, чтобы ее остановить. А заодно без особого нажима президент назвал Азовское море «нашим внутренним», но отметил особую важность возникновения сухопутного пути в Крым. А ведь именно разрыв этого пути и выход на азовское побережье — известная сверхзадача весеннего наступления, навязываемого американцами Украине. Как говорится, имеющий уши да услышит.

Что касается все более разнообразных поставок натовских вооружений Украине, то и в этой связи ответ прозвучал вполне четкий: чем более дальнобойные системы вооружений будут поставляться НАТО Украине, тем дальше нам придется отодвигать границу проведения СВО. То есть президент еще раз констатировал нашу главную цель — обеспечить безопасность наших исторических территорий.

Но самым настоящим прорывом, разрывом многих привычных шаблонов можно счесть заявление президента о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях — 3. Россия не выходит из него, но именно приостанавливает свое участие для того, чтобы спокойно проанализировать нынешнюю ситуацию, когда от России требуют выполнения условий договора при полном их игнорировании со стороны США.

Причем Россия вернулась к идее еще 80-х годов, когда СССР ставил вопрос о привлечении Великобритании и Франции к обсуждению проблем ограничения и сокращения ядерных вооружений. Эти страны обладают собственными ядерными ударными силами. В прошлые годы Париж и Лондон отвергли свое участие в переговорах на том основании, что их арсеналы несоизмеримы с советским или американским. Однако они продолжают наращивать свои запасы. Плюс координируют свою ядерную политику с США.

И вот теперь, как резонно отметил президент России, раз НАТО коллективно требует от нас одностороннего соблюдения ДСНВ, то логично, если бы Блок в лице всех своих ядерных стран приял бы участие в обсуждении проблем такого сокращения ударных сил. Правда, в ответ Запад потребовал бы привлечь к таким переговорам и Китай, но сейчас мяч на западной площадке. И для начала ответов Москва ждет от Парижа и Лондона.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе

И к тому же Путин допускает возобновление ядерных испытаний, если США первыми нарушат договор 1996 года об их всеобъемлющим запрете, который они, к слову, так и не ратифицировали. Примечательно, что таким образом российский лидер ответил и внутренним сторонникам ярких ядерных демонстраций, дабы внушить страх врагам, принимающим, дескать, Россию совсем уже за «бумажного тигра».

Вердикт однозначный: нарушения стратегического баланса мы не допустим. Наш ядерный бронепоезд на запасном пути. Минобороны и Росатом получили недвусмысленное распоряжение быть готовыми к ядерным испытаниям. И нет сомнений в том, что такое неожиданное, припасенное под конец послания предупреждение станет «гвоздем» нынешней мировой информационной повестки.

Не исключено, что все западные разведывательные спутники будут вскоре нацелены на Таймыр с целью понять, роют ли русские там шахту для взрыва.

И что интересно: впервые, пожалуй, президент не ставил вопрос о переговорах по урегулированию конфликта. И вскоре мы узнаем, ждут ли в Москве предложений Китая по такому вопросу или просто поняли, что обсуждать что-либо с Западом пока совершенно бесполезно.