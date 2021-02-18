За сутки в России от коронавируса умерли 480 человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие пять дней в Россию придут серьёзные заморозки. На карте они обозначаются синим и голубым цветами.

Фактически, если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим...