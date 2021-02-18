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За сутки в России от коронавируса умерли 480 человек

11:34, 18 февраля 2021 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки скончались 480 жителей РФ с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего за время пандемии от коронавируса в России умерли 81 926 человек.

По состоянию на 18 февраля от коронавируса в России скончались 81 926 человек (+480 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшая смертность от COVID-19 за прошедшие 24 часа зафиксирована в Москве (55), Санкт-Петербурге (42) и Московской области (31).

За весь период пандемии коронавирус официально подтвердили у 4 125 598 жителей России (+13 447 за сутки), вылечились от инфекции 3 661 312 человек (+18 730 за сутки).

Регионами РФ с самыми низкими темпами распространения коронавируса стали Тува, Чечня, Магаданская область, Ямало-Ненецкий АО и Еврейская автономная область.

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус становится слабее. Специалист обратил внимание, что чем быстрее распространяется патоген, тем ниже от него смертность. При этом Мясников уточнил, что речь идёт о процентах, нежели об абсолютных числах. Последние исследования, проведённые в США и Европе, подтверждают это, добавил медик. Врач также отметил, что смертность пациентов с коронавирусом в реанимациях с начала пандемии снизилась почти в два раза. При этом не совсем ясно, по каким именно причинам. Так, если раньше процент смертности составлял 42–44%, то теперь он составляет 19–25%. Мясников подчеркнул, что в реанимациях методы лечения пациентов, а также препараты практически не изменились, в то время как динамика сильно улучшилась.

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