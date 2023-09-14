«Я не родился негодяем»: чем известен Гагиев, получивший пожизненный срок Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному сроку главаря одной из крупнейших в России преступных группировок

Фото: Ирина Гурьева/ТАСС

Суд по делу криминального авторитета Аслана Гагиева

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному сроку главаря одной из крупнейших в России группировок киллеров — 52-летнего Аслана Гагиева. Он известен под прозвищем Джако. По сообщению Следственного комитета, мужчину признали виновным сразу по ряду статей Уголовного кодекса РФ: в организации преступного сообщества, создании трех вооруженных банд, убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Чем известен Гагиев, и почему к судебному процессу было приковано особое внимание — в материале NEWS.ru.

Чем известна банда Гагиева

По данным следствия, в 2004 году Гагиев создал на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии преступное сообщество, в состав которого вошли не менее 50 человек. В конце 2012 года Гагиев сформировал в Северной Осетии еще три банды, которые фактически стали структурными подразделениями возглавляемого им преступного сообщества. В период с 2012 по 2013 год по указанию Гагиева участники его банды в Северной Осетии убили шесть человек, включая Олега Озиева, который являлся заместителем прокурора Промышленного района Владикавказа.

По версии следователей, в общей сложности на счету участников банд Гагиева почти 50 эпизодов преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии. Участникам его преступных формирований инкриминируется 60 убийств, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов.

Среди жертв организованного преступного сообщества называется владелец разорившихся Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александр Слесарев, которого расстреляли вместе с женой и ребенком.

Наиболее резонансные преступления, по данным следствия, пришлись на 2008 год. В марте того года во Владикавказе членами банды Джако был убит начальник УБОПа МВД Северной Осетии Марк Мецаев, расследовавший деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), в октябре — начальник отдела угрозыска республиканского МВД Виталий Чельдиев, разбиравшийся в причинах убийства Мецаева, и его сын Заурбек. Вскоре жертвой киллеров стал мэр Владикавказа Виталий Караев, а спустя месяц — вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев и его водитель Владимир Гасиев.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Участники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым

Среди прочих преступлений, относящихся к ОПС, следователям удалось раскрыть и убийство своего коллеги — осенью 2012 года киллеры застрелили в Москве на улице Крылатские Холмы возвращавшегося с работы домой с супругой-судьей сотрудника Северного следственного отдела Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте Александра Леонова.

На сегодняшний день 36 членов преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному заключению. Семеро объявлены в международный розыск, ещё семь были убиты по указанию главаря в результате внутренних конфликтов с 2010 по 2014 год.

Как задержали Гагиева

Аслан Гагиев, которому на тот момент было 43 года, был задержан 17 января 2015 года в Вене. По данным СМИ, это произошло около Центрального вокзала в венском районе Фаворитен. Как ранее заявил «Коммерсанту» пресс-секретарь Федеральной криминальной полиции Австрии Марио Хайль, национальное центральное бюро Интерпола в России передало им информацию о том, что Гагиев может находиться в Вене. После этого были начаты масштабные разыскные мероприятия. Австрийским оперативникам удалось вычислить разыскиваемого, который был задержан бойцами специального подразделения «Кобра».

Отмечалось, что Гагиев не оказал сопротивления при задержании. При себе задержанный имел фальшивые болгарский паспорт и удостоверение личности. В документах на чужие имена были вклеены фотографии Гагиева.

По данным местной полиции, задержанный назвал свое настоящее имя. После этого Генеральная прокуратура России начала готовить документы на экстрадицию Гагиева.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Организатор и руководитель преступного сообщества Аслан Гагиев

Как экстрадировали Гагиева

Однако экстрадиция Гагиева затянулась надолго по весьма необычным причинам. Когда его уже собирались везти в аэропорт Вены, адвокаты неожиданно предоставили справку, согласно которой их клиент страдает редкой формой аэрофобии. В документе, в частности, отмечалось, что аэрофобия у Гагиева развилась за время пребывания в австрийской тюрьме.

Почти одновременно с этим адвокаты Гагиева подали жалобу в Высший земельный суд Вены, в которой выразили сомнения в том, что их клиенту будет обеспечена безопасность в российской тюрьме, а условия пребывания в заключении на родине будут соответствовать европейским.

Участники расследования дела Гагиева предполагали, что тот с помощью своих адвокатов цепляется за каждую соломинку, лишь бы избежать выдачи в Россию. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», «дело не в аэрофобии, просто Джако прекрасно понимал, что в России его ждет пожизненный срок».

В июне 2018 года Гагиев все же был экстрадирован в Москву из Вены. Его сопровождали сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН, сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Что сказал Гагиев в последнем слове

В своем последнем слове в суде, прозвучавшем в начале сентября, Гагиев, в частности, указал, что российская судебная система не обеспечила ему гарантий того, что обещала при экстрадиции из Австрии.

«Ни одной гарантии не исполнено, по которой меня выдал Верховный суд Австрии!» — заявил подсудимый. Под гарантиями, по его словам, подразумевался отказ от прохождения полиграфа и оказание качественной медицинской помощи. Он также заверил, что по австрийским законам ему грозило наказание не более одного года.

«Я никогда не участвовал в политике, но считаю, что дело приобрело именно такой характер, — заявил Гагиев в суде. — От меня хотят избавиться, навязать пожизненный срок за мой ум и мозг. Мне внушают, что я — преступник! Это несправедливо!»

По словам организатора ОПС, за время нахождения в российском СИЗО он стал беззубым и ослабевшим.

Фото: Генпрокуратура России Создатель и руководитель преступного сообщества Аслан Гагиев приговорен к пожизненному лишению свободы

Как оправдывался Гагиев

Приговоренный к пожизненному лишению свободы киллер утверждал, что «не родился негодяем».

«Как я стал Джако? Я не родился преступником. Я не родился негодяем. У меня бесчестных поступков нет», — заявлял он.

Гагиев также признавался, что большое влияние на него оказала бесланская трагедия. По его словам, после того как 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе Беслана, Джако прилетел туда из Москвы. Он утверждал, что был среди тех, кто помогал вызволять заложников.

«Когда мы были в школе, я схватил двоих детей, которые были совсем обессилены. Я уронил свой пулемет, а ребенок был у меня под рукой. Это была девятилетняя девочка. Я попробовал поднять девочку, но ничего не вышло. Были взрывы, стреляли, а я пытался поднять ребенка, но ничего не получалось. Тогда я заметил, что девочка крепко держится за свою мертвую мать. Мать была разорвана на куски. Так я вынужден был практически нести девочку и ее мертвую мать», — рассказал Гагиев на допросе в австрийском суде в 2015 году, когда решался вопрос о его экстрадиции в Россию. Протокол сохранился в открытом доступе.

Аслан Гагиев признался лишь в одном убийстве — вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. Всё время, пока шел суд в Ростове, главарь ОПС повторял, что заказчик преступления — один из бывших депутатов Госдумы.

По данным следствия, финансировал преступную деятельность банды сам Гагиев. Он являлся весьма успешным бизнесменом и богатым человеком. Например, Большой Брат, как еще его называли подельники, был хозяином трех спиртзаводов, занимался строительным бизнесом, работал в лизинговой компании.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Участники преступной организации, созданной и возглавляемой уроженцем Грузии Асланом Гагиевым

Сам Гагиев называл себя не «киллер», а «душегуб»

Главарь ОПС, пока его судили, любил превращать перерывы судебных заседаний в импровизированные брифинги. Во время такого общения журналисты спросили о его прозвище Киллер № 1, которое прикрепилось к нему в публикациях СМИ.

«Насчет киллера, еще и номер один, у меня большие сомнения. Ну, какой я киллер? Просто убийца. По-русски скажите — „убийца“. А по поводу порядкового номера, я не знаю, может, кто обидится, пусть они тоже свои заявки пришлют, и мы проголосуем, кто здесь первый, кто второй. Пусть они считаются номером один. Это слишком яркое слово», — пояснил Джако.

Он признался, что «готов быть ну вторым, ну десятым».

«Какая разница? Первый или второй — разница есть какая-нибудь? Душегуб. Какая разница, первый душегуб или десятый душегуб? Разницы нет», — резюмировал Гагиев.

Примечательно, что многих журналистов, освещавших судебный процесс, он знал по именам, с удовольствием знакомился с ними через стекло клетки, в которой находился в ходе судебных заседаний. Он рассказывал, что прессу ему регулярно передают в изолятор.

Где будет отбывать наказание Гагиев

Наказание Гагиев будет отбывать в исправительной колонии особого режима. Сам он в очередной раз заявил, что не считает себя виновным и не имеет отношения к заказным убийствам.

Основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев пояснил NEWS.ru, что свою вину Гагиев не признал, значит, ни о каком раскаянии речи не идет.

«Этот фактор повлияет на все его дальнейшее существование, поскольку жизнью назвать это уже сложно. Учитывая отсутствие раскаяния, шансов выйти — никаких, кроме того, он был в бегах, что также наложит отпечаток на обращение», — указал адвокат.

По его словам, мест для подобных преступников несколько. На слуху, конечно, соль-илецкий «Чёрный дельфин», «Белый лебедь» в Соликамске. Однако Гагиева могут определить и в хабаровскую «Снежинку», это новое спецучреждение с самыми передовыми системами контроля.

Читайте также:

В Карачаево-Черкесии мужчина нанял киллера для убийства друга бывшей жены

Киллер сдал мужчину, заказавшего у него убийство жены в Омске

Задержан киллер, пытавшийся убить российского бизнесмена в Таиланде

Рекрутер киллеров сдал полиции омича-египтянина, заказавшего убийство жены