ВС РФ внёс в Госдуму проект закона об «уголовном проступке»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, в беседе с NEWS.ru рассказал о чувстве ответственности перед Отечеством после того, как президент РФ Владимир Путин наградил его орденом. Он отметил, что работает с ранних лет и старается принести максимум пользы, в том числе и для «своей страны».

Безусловно, чувствую ответственность перед Отечеством, не могу сказать, что сделал много или мало, всегда можно сделать больше. Я работаю с ранних лет, стараюсь принести максимум пользы, в том числе для...