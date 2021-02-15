ВС РФ внёс в Госдуму проект закона об «уголовном проступке»

https://static.news.ru/photo/6e430220-6f9d-11eb-a551-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верховный суд России внёс в Госдуму проект закона, предусматривающий введение в Уголовный кодекс понятия «уголовный проступок». Соответствующий документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.
Уголовным проступком предлагается считать «совершённое лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», исключение составляют некоторые преступления. Под определение Верховного суда подпадают 112 составов преступлений.
С учётом статистических данных о судимости за 2019 год категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 68 044 лица, в том числе на 49 657 (72,97%) лиц, совершивших преступления в сфере экономики, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь Верховного суда РФ Павел Одинцов рассказал о гуманизации правосудия в России и почему общее число заключённых за последние годы снизилось вдвое. По его словам, ВС при взаимодействии с другими ведомствами и при поддержке президента работает над смягчением российского уголовного законодательства. Таким образом он прокомментировал слова Владимира Путина о том, что за мелкие правонарушения на людей не нужно «вешать судимость».