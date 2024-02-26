«Врет как сивый мерин»: эксперт о цифрах потерь ВСУ, озвученных Зеленским Эксперт Литовкин назвал слова Зеленского о потерях ВСУ неправдой

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ТАСС подчеркнул, что, говоря о 31 тысяче погибших солдат ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский «врет как сивый мерин». Он напомнил данные о 320 тысячах погибших украинских бойцах, приведенные главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Эксперт констатировал, что все сказанное главой Украины — «брехня».

Наш министр обороны назвал где-то 320 тысяч потери, и это только убитыми <...>. Врет как сивый мерин, как говорится, — вот что можно сказать про слова Зеленского. Тем более, наш министр сказал еще, что только в ходе контрнаступления они за полгода потеряли почти 160 тысяч убитыми и ранеными и более трех тысяч военной техники. Так что все то, что говорит Зеленский, это брехня, конечно, — сказал Литовкин.

На пресс-конференции в Киеве Зеленский впервые обнародовал цифры погибших с начала СВО солдат ВСУ — 31 тысяча человек. Назвать потери ранеными и пропавшими без вести он отказался. При этом в США еще летом 2023 года заявляли, что ВСУ потеряли около 70 тысяч человек, были ранены или пропали без вести еще 100–120 тысяч солдат.

Сергей Шойгу в декабре 2023 года информировал, что потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. В сентябре 2022 года он раскрыл потери ВС России — 5937 человек.