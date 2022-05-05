Воздушный парад 9 мая пройдёт только в одном городе на юге России В День Победы воздушный парад на юге России пройдёт только в Ростове-на-Дону

Дальние сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная часть парада на юге России в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт только в одном городе — Ростове-на-Дону, передаёт ТАСС. Отмечается, что в нём примут участие и самолёты, и вертолёты.

Воздушный парад на юге России состоится только в Ростове-на-Дону, — говорится в сообщении.

Согласно информации 161.ru, в мероприятии поучаствуют 32 единицы воздушной техники. В 2020-м и 2021-м году на параде в Ростове-на-Дону показали 45 вертолётов и самолётов.

Накануне Минобороны России опубликовало полную информацию парадах, которые пройдут 9 мая в стране. Они состоятся в 28 городах России. В день 77-й годовщины Победы в военных парадах примут участие порядка 65 тысяч человек, 2,4 тысячи образцов вооружения и военной техники, более 460 воздушных судов.