Воздушно-космическим силам РФ передадут 12 зенитных ракетных комплексов С-350. Произойдёт это в период с 2021 по 2027 год. Об этом сообщил начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.
Он рассказал, что сейчас составом учебного центра академии ВКО завершается приём зенитно-ракетного комплекса С-350 для обучения боевых расчётов перевооружаемых полков,
С 2021 по 2027 год на вооружение поступит 12 дивизионов в пять зенитно-ракетных полков, — сказал Ляпоров.
Он отметил, что С-350 повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2–2,5 раза.
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