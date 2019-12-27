https://static.news.ru/photo/8171669c-28be-11ea-8440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушно-космическим силам РФ передадут 12 зенитных ракетных комплексов С-350. Произойдёт это в период с 2021 по 2027 год. Об этом сообщил начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

Он рассказал, что сейчас составом учебного центра академии ВКО завершается приём зенитно-ракетного комплекса С-350 для обучения боевых расчётов перевооружаемых полков, передаёт ТАСС.

С 2021 по 2027 год на вооружение поступит 12 дивизионов в пять зенитно-ракетных полков, — сказал Ляпоров.

Он отметил, что С-350 повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2–2,5 раза.

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