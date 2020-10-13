Вирусолог спрогнозировал быстрое достижение пика заражений COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/2c288a12-0cd4-11eb-aee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия может достигнуть пикового числа заражений коронавирусом в ближайшие несколько недель, считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России вирусолог Анатолий Альтштейн.

Такой вывод он сделал на основе резкого роста числа заражений. Вирусолог отметил, что развитие ситуации при этом зависит от дисциплинированности граждан и строгости соблюдения ими мер предосторожности, передаёт ТАСС.

На самом деле то, как быстро пошло прибавляться [число заражённых, может свидетельствовать о том] <...>, что довольно скоро мы можем выйти на пиковые значения — через несколько недель <...>. Если не будут соблюдать, это может тянуться и тянуться, — сказал Альтштейн.

На данный момент в РФ зарегистрировано 1 312 310 случаев заражения, выздоровели 1 024 235 человек, умерли 22 722.

Как писал NEWS.ru ранее, шесть случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией диагностировано в мире, ни один из них не произошёл в России. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.