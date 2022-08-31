Вирусолог объяснил, на кого в первую очередь направлена назальная вакцина Вирусолог Бутенко: назальная вакцина облегчит иммунизацию детей от коронавируса

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Назальная вакцина является более простым вариантом прививки от коронавирусной инфекции, она может подойти детям, а также людям, которые побаиваются уколов, заявил NEWS.ru руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко. По его мнению, безинъекционная вакцинация является крайне перспективным направлением.

Сейчас способы заражения людей коронавирусом чаще всего происходят воздушно-капельным путем с проникновением в слизистые оболочки носа, глотки, трахеи, поэтому это очевидно перспективный путь применения вакцин, но здесь главное психологическое значение. Разговоры с самого начала и были, что назальные препараты облегчают вакцинацию детям, и родители наверняка будут лучше на это реагировать, чем на инъекцию, — пояснил Бутенко.

Вирусолог подчеркнул, что эффективность препарата будет зависеть от результатов клинических испытаний. Если они покажут достаточный уровень иммунитета и защитного эффекта от вакцинации, то препарат можно считать качественным.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса. По его словам, она образует так называемый мукозальный иммунитет к возбудителю, расположенный в слизистых оболочках.